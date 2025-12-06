WWE-Sensation um Österreich-Star wird Wirklichkeit

Martin Hoffmann 06.12.2025 • 11:10 Uhr Die vor längerer Zeit durchgesickerten Enthüllungsberichte bewahrheiten sich: Österreich-Phänomen Gunther ist der Gegner von Megastar John Cena in dessen Abschiedsmatch.

Das letzte Rätsel um das nahende Karriere-Ende von WWE-Megastar John Cena ist gelöst - und ein vor längerer Zeit durchgesickerter Sensations-Plan bewahrheitet sich.

Der österreichische Topstar Gunther ist der letzte Gegner Cenas bei dessen Abschiedsmatch nach 25-jähriger Ringkarriere. Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown gewann das Schwergewicht aus Wien das Finale des Last-Time-Is-Now-Turniers gegen LA Knight. Er trifft damit am nächsten Samstag bei dem TV-Special Saturday Night‘s Main Event in Washington auf den WWE-Rekordchampion.

WWE SmackDown: Gunther ist John Cenas letzter Gegner

Der bekannte US-Wrestlingreporter Dave Meltzer hatte schon Anfang Oktober berichtet, dass Gunther intern als Cenas Kontrahent erkoren und aufgelistet worden sein soll. Dieser Leak hat sich mit Gunthers Sieg gegen Knight - das Match ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von WWE in voller Länge abrufbar - nun bestätigt.

Die Ansetzung unterstreicht eindrucksvoll, welchen Status der „Ringgeneral“ sich beim Showkampf-Marktführer inzwischen erarbeitet hat.

Walter Hahn, wie Gunther eigentlich heißt, steht seit 2019 bei WWE unter Vertrag und ist seit 2022 im Hauptkader aktiv. Mit seinem körperlich intensiven, glaubwürdigen Stil und seiner besonderen Aura hat sich der 38-Jährige als Phänomen und Aushängeschild der neuen Ära unter Cheflenker „Triple H“ Paul Levesque etabliert.

Der 1,93-Meter-Mann blickt schon auf einige große, teils historische Errungenschaften zurück: Auf eine 666 Tage lange Rekord-Regentschaft als Intercontinental Champion folgten der Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers und zwei Regentschaften als World Champion. In diesem Jahr war Gunther auch schon Gegner der Legende Bill Goldberg bei dessen letztem Match.

Ein Sieg wäre logisch

Vor Beginn des Turniers war Gunther einige Monate von der Bildfläche verschwunden. Er pausierte, seit er beim SummerSlam am 2. August seinen World Title an CM Punk verloren hatte - der dann umgehend von Seth Rollins entthront worden war.

Gunther darf in dem nun angesetzten Gigantenduell mit Cena als Favorit gelten: Es ist in aller Regel die Logik eines Abschiedsmatches, dass der scheidende Star verliert, um dem der neuen Generation Momentum zu geben. In Anbetracht dessen, dass Cena als Rekord-Champion (17 x) und einer der größten Stars in der Geschichte der Liga geht, wäre die Ehre für Gunther umso gewichtiger.

Ein Sieg über Cena in dessen letztem Match würde Gunthers Rang in der Riege der absoluten Topstars deutlicher denn je unterstreichen und festigen. Es wäre auch der größtmögliche Rückenwind für die bald beginnende WrestleMania-Saison.