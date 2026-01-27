WWE-Schock im Live-TV: Neue Sorgen um eine Ikone

Martin Hoffmann 27.01.2026 • 07:31 Uhr Während der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW zieht sich Rey Mysterio eine offenbar reale Verletzung zu. Verpasst die Legende zum zweiten Mal in Folge den Jahreshöhepunkt WrestleMania?

Seit mehr als drei Jahrzehnten läuft und läuft die erstaunliche Karriere von Wrestling-Ikone Rey Mysterio - wird sie nun allerdings zum zweiten Mal in Folge zur Unzeit ausgebremst?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW, der letzten vor dem Royal Rumble am Sonntag, hat sich die lebende Legende allem Anschein nach eine reale Verletzung zugezogen und musste sich deswegen aus dem laufenden Live-Geschehen zurückziehen. Wie schwer die Blessur ist, ist unklar. Sollte es sich um etwas Ernsteres handeln, muss das mittlerweile 51 Jahre alte Phänomen befürchten, zum zweiten Mal in Folge den Jahreshöhepunkt WrestleMania zu verpassen.

WWE RAW: Rey Mysterio offenbar real verletzt

Mysterio bestritt bei RAW ein Match gegen den aufstrebenden Austin Theory von der Gruppierung The Vision - das ein Teil der seit einigen Wochen laufenden Story um das Bündnis aus Shootingstar Bron Breakker, Logan Paul, Bronson Reed, Theory und Mastermind Paul Heyman ist.

In dieser Woche erfuhr diese eine neue Wendung, als Adam Pearce, der bei RAW als General Manager auftritt, unter rätselhaften Umständen die jüngst ausgesprochene Suspendierung von Breakker revidierte und ihn sowie auch seine Kollegen als Teilnehmer am Rumble bestätigte. Pearce hatte in der vergangenen Wochen einen mysteriösen Telefonanruf erhalten, nach dem er seinen konfrontativen Kurs gegen The Vision in auffälliger Weise änderte.

Es folgte die Ansetzung eines Matches zwischen Theory und Mysterio, das Theory gewann. Es folgte eine Prügel-Attacke von The Vision auf Mysterios Verbündete Penta und Dragon Lee. Mysterio selbst war zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Spiel.

Rückschlag kurz vor dem Royal Rumble

Mysterio wurde während der Attacke auf dem Ringrand von Sanitätern versorgt und hielt sich die Schulter. Der Ringrichter vollzog währenddessen mit seinen Händen die X-Geste, die in der Szene der Code für eine reale Verletzung ist (wenngleich es sich dabei bisweilen auch um Täuschungsmanöver handelte, um fingierte Verletzungen real aussehen zu lassen).

Der mexikanisch-amerikanische Altmeister Mysterio hatte schon im vergangenen Jahr mit einer größeren Verletzung zu kämpfen gehabt: Probleme mit der Leiste hatten ihn kurz vor WrestleMania erwischt und mehr als ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Erst im November hatte der Vater von Dominik Mysterio sein Comeback gefeiert - nun wird wieder um ihn gebangt.

Im Hauptkampf von RAW mehrten sich derweil die Anzeichen eines nahenden Rücktritts von Mysterios Legendenkollege AJ Styles: In einem Match, das wie der vorletzte Akt seiner Abschiedstournee anmutete, forderte Styles nochmal den amtierenden World Champion CM Punk heraus. Der ausgeglichene Kampf wurde am Ende von Finn Balor gesprengt, der Punk attackierte und damit wohl einem Titel-Rückmatch gegen seinen Rivalen den Weg bereitete.