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WWE enthüllt namhaften Neuzugang mit AEW-Vergangenheit

WWE enthüllt profilierten Neuzugang

Der frühere AEW-Star und TNA-Champion Mike Santana dockt dauerhaft bei WWE an - und bekommt beim Aufbaukader NXT direkt eine tragende Rolle.
Ex-AEW-Star Mike Santana ist nun dauerhaft bei WWE gelandet
Ex-AEW-Star Mike Santana ist nun dauerhaft bei WWE gelandet
© WWE
Martin Hoffmann
Der frühere AEW-Star und TNA-Champion Mike Santana dockt dauerhaft bei WWE an - und bekommt beim Aufbaukader NXT direkt eine tragende Rolle.

Das Personalkarussell bei Wrestling-Marktführer WWE dreht sich weiter: Nach dem Comeback von Baron Corbin und dem nahenden von Big Cass dockt ein weiterer namhafter Star bei der Liga an.

In der Nacht zum Mittwoch hat der ehemalige AEW- und TNA-Star Mike Santana einen Überraschungsauftritt beim Aufbaukader NXT absolviert und scheint dort direkt eine tragende Rolle zu bekommen. Santana schritt nach dem Hauptkampf zwischen NXT-Champion Tony D’Angelo und dem Japaner Naraku (ehemals: EVIL) in die Arena und lieferte sich ein Blickduell mit dem siegreichen D’Angelo.

Es sieht alles danach aus, als ob der frühere Tag-Team-Spezialist bei WWE unterschrieben hat und nun auf die Jagd nach D’Angelo geht – womöglich mit neuem Namen: WWE verschwieg Santanas Namen in dem Segment in auffälliger Weise.

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WWE: Mike Santana schlägt bei NXT auf

Der aus New York stammende Santana wurde ab den 2010er-Jahren im Duo mit Partner Angel Ortiz bekannt: Als Teil der Gruppierung LAX um Mexiko-Legende Konnan waren die beiden bei TNA (ehemals: Impact) viermal Tag-Team-Champions. Später waren sie eines der besten Teams bei AEW.

Nach einem realen persönlichen Zerwürfnis mit Ortiz erfand sich der 35 Jahre alte Santana ab 2024 erfolgreich neu: Er bat um seine Entlassung bei AEW und etablierte sich auf kleinerer Bühne bei TNA als Einzelwrestler. Er hielt dort zweimal den World Title und hatte im Zuge der Kooperation zwischen WWE und TNA auch schon einige Auftritte bei NXT.

Am 15. Juli soll Santanas Vertrag ausgelaufen sein. Spekulationen, dass WWE sein nächster Schritt sein dürfte, gab es schon länger – nun haben sie sich bewahrheitet.

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