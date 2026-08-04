Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TENNIS
DARTS
FORMEL 1
TOUR DE FRANCE
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
WWE>

WWE setzt große Comeback-Welle auch nach dem SummerSlam fort!

WWE setzt Comeback-Welle fort

Beim ersten WWE RAW nach dem SummerSlam kehren nach Randy Orton und Kevin Owens weitere bekannte Gesichter zurück. Auch um Roman Reigns und Oba Femi gibt es neue Entwicklungen.
Big Cass nahm bei WWE RAW Je'Von Evans ins Visier
Big Cass nahm bei WWE RAW Je'Von Evans ins Visier
© WWE
SPORT1
Beim ersten WWE RAW nach dem SummerSlam kehren nach Randy Orton und Kevin Owens weitere bekannte Gesichter zurück. Auch um Roman Reigns und Oba Femi gibt es neue Entwicklungen.

Randy Orton und Kevin Owens haben beim SummerSlam vorgelegt – in der Nacht zum Dienstag ging die große Comeback-Welle bei WWE munter weiter.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach dem Sommerhöhepunkt vollzog die Wrestling-Liga die zuvor schon klar angedeutete Rückkehr von Big Cass, dem ehemaligen Big Bill von AEW. Auch die Frauendivision wurde durch die Wiederkehr zweier länger vermisster Gesichter aufgemischt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

WWE RAW: Big Cass, Becky Lynch und Stephanie Vaquer zurück

Der 2,08-Meter-Hüne Cass – dessen Rückkehr schon durch Videosegmente angekündigt worden war – nahm bei RAW Jungstar Je’Von Evans ins Visier: Er attackierte Evans hinterrücks, nachdem dieser einen Sieg über Ethan Page gefeiert hatte. Cass verpasste seinem hilflosen Opfer schließlich seinen Finisher, das East River Crossing.

Ebenfalls wieder da sind die früheren Damenchampions Becky Lynch und Stephanie Vaquer. Beide nahmen in einem miteinander verbundenen Segment die amtierende Titelträgerin Liv Morgan ins Fadenkreuz – und lieferten sich danach auch gegenseitig ein verbales Gefecht.

Lynch hatte zuletzt eine mehrmonatige Pause eingelegt. Vaquer stand wegen einer Schulterverletzung nicht mehr im Ring, seit sie im April bei WrestleMania den Titel gegen Morgan verloren hatte. Ihre Abwesenheit wurde durch eine anschließende Attacke von Morgan und ihrer Judgment-Day-Kolleginnen Raquel Rodriguez und Roxanne Perez erklärt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Neue Pläne für Roman Reigns deuten sich an

Bei RAW deutete sich zudem die nächsten große Matches für World Champion Roman Reigns und Brock-Lesnar-Bezwinger Oba Femi an: Femi geriert bei RAW in eine Konfrontation mit Bron Breakker, Reigns bekam von Publikumsliebling LA Knight den Fehdehandschuh hingeworfen.

Eine weitere spannende Entwicklung um Reigns folgte am Ende der Show: Legende Rey Mysterio, der als General Manager des Mexiko-Kaders AAA auftritt, bat Reigns zu einem Gespräch über einen potenziellen AAA-Auftritt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Es wird spekuliert, dass Reigns bei dem Crossover-Event When Worlds Collide am 26. September in Chicago mitmischen könnte – das am selben Tag und in derselben Stadt stattfindet wie der Pay Per-View All Out von WWE-Konkurrent AEW.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite