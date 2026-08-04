WWE setzt große Comeback-Welle auch nach dem SummerSlam fort!

Randy Orton und Kevin Owens haben beim SummerSlam vorgelegt – in der Nacht zum Dienstag ging die große Comeback-Welle bei WWE munter weiter.
WWE setzt Comeback-Welle fort
Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach dem Sommerhöhepunkt vollzog die Wrestling-Liga die zuvor schon klar angedeutete Rückkehr von Big Cass, dem ehemaligen Big Bill von AEW. Auch die Frauendivision wurde durch die Wiederkehr zweier länger vermisster Gesichter aufgemischt.
WWE RAW: Big Cass, Becky Lynch und Stephanie Vaquer zurück
Der 2,08-Meter-Hüne Cass – dessen Rückkehr schon durch Videosegmente angekündigt worden war – nahm bei RAW Jungstar Je’Von Evans ins Visier: Er attackierte Evans hinterrücks, nachdem dieser einen Sieg über Ethan Page gefeiert hatte. Cass verpasste seinem hilflosen Opfer schließlich seinen Finisher, das East River Crossing.
Ebenfalls wieder da sind die früheren Damenchampions Becky Lynch und Stephanie Vaquer. Beide nahmen in einem miteinander verbundenen Segment die amtierende Titelträgerin Liv Morgan ins Fadenkreuz – und lieferten sich danach auch gegenseitig ein verbales Gefecht.
Lynch hatte zuletzt eine mehrmonatige Pause eingelegt. Vaquer stand wegen einer Schulterverletzung nicht mehr im Ring, seit sie im April bei WrestleMania den Titel gegen Morgan verloren hatte. Ihre Abwesenheit wurde durch eine anschließende Attacke von Morgan und ihrer Judgment-Day-Kolleginnen Raquel Rodriguez und Roxanne Perez erklärt.
Neue Pläne für Roman Reigns deuten sich an
Bei RAW deutete sich zudem die nächsten große Matches für World Champion Roman Reigns und Brock-Lesnar-Bezwinger Oba Femi an: Femi geriert bei RAW in eine Konfrontation mit Bron Breakker, Reigns bekam von Publikumsliebling LA Knight den Fehdehandschuh hingeworfen.
Eine weitere spannende Entwicklung um Reigns folgte am Ende der Show: Legende Rey Mysterio, der als General Manager des Mexiko-Kaders AAA auftritt, bat Reigns zu einem Gespräch über einen potenziellen AAA-Auftritt.
Es wird spekuliert, dass Reigns bei dem Crossover-Event When Worlds Collide am 26. September in Chicago mitmischen könnte – das am selben Tag und in derselben Stadt stattfindet wie der Pay Per-View All Out von WWE-Konkurrent AEW.