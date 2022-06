WWE-Ringrichter Dave Hebner ist tot - er leitete legendäre Duelle mit Hulk Hogan und Co.

Hebner stand auch im Mittelpunkt einer denkwürdigen Story, die die Fehde zwischen Hogan und dem großen Rivalen André the Giant vorantrieb: Dave war als Ringrichter eines Titelkampfs der beiden bei der Show „The Main Event“ im Februar 1988 angekündigt, stattdessen aber zeigte sich, dass stattdessen Zwillingsbruder Earl im Ring war und Hogan am Ende um den Sieg betrog. (André the Giant: Die Tragödie des sanften WWE-Riesen)