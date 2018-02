Anzeige

Olympia 2018, Biathlon: Deutsche Mixed-Staffel mit Simon Schempp Schempp läuft in der Mixed-Staffel

vergrößernverkleinern Simon Schempp wird in der Mixed-Staffel starten © Getty Images

Silber-Medaillengewinner Simon Schempp wird in der Mixed-Staffel am Dienstag starten. Seine drei Mitstreiter in der deutschen Staffel sind noch offen.