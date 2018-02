Anzeige

vergrößernverkleinern Franziska Preuß hofft nach ihrem Drama von Sotschi auf ihre erste Olympia-Medaille © Getty Images

Nach der Enttäuschung in der Mixed-Staffel soll für die Biathletinnen in der Staffel die nächste Medaille her. Das Rennen mit Dahlmeier und Co. JETZT im LIVETICKER.