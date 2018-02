(+++ HIER AKTUALISIEREN +++)

+++ Trio an der Spitze +++

In der vierten Runde hat sich eine Dreiergruppe an der Spitze gebildet. Dahlmeier, Wierer und Bescond laufen nun gemeinsam.

+++ 1. Wechsel: Deutschland auf Rang zwei +++

Hinz übergibt nach einer schnellen dritten Runde an Platz zwei liegend nur gut zwei Sekunden hinter Italien auf Laura Dahlmeier. Die kann nun zu Dorothea Wierer aufschließen. Bei Frankreich übernimmt Anais Bescond - 7,7 Sekunden hinter Italien.

+++ 2. Schießen: Hinz bleibt dran +++

Beim zweiten Anschlag ist die Spitzengruppe wieder beisammen. Vittozzi legt eine Schnellfeuereinlage ein und geht als erste auf die Strecke. Auch Hinz (+6,8 Sekunden) und Dorin-Habert (+16) bleiben fehlerfrei.

Olsbu hat Mitfavorit Norwegen mit nur einem Nachlader fast 40 Sekunden Rückstand eingebrockt. Schweden verabschiedet sich mit zwei Strafrunden von Mona Brorsson schon früh aus dem Medaillenkampf.

+++ 2. Runde: Italien setzt sich ab +++

Vittozzi gibt Gas. Die Italienerin erarbeitet sich nach 3,6 Kilometern einen Abstand von knapp fünf Sekunden. Frankreich, Schweden und Deutschland folgen dahinter.

+++ 1. Schießen: Hinz fehlerfrei +++

Hinz hält sich im Liegendanschlag schadlos und geht als Vierte auf die zweite Runde. Vittozzi führt vor Vishnevskaya aus Kasachstan und der Französin Marie Dorin-Habert. 6,4 Sekunden beträgt Hinz' Rückstand auf die Spitze.

Für die Slowakei ist das Rennen jetzt schon gelaufen. Paulina Fialkova brockt ihrem Quartet vier Strafrunden (!) ein - über zwei Minuten Rückstand sind die Folge.

+++ Hinz übernimmt Führungsarbeit +++

Bei der ersten Zwischenzeit bei 0,9 Kilometern hat die deutsche Startläuferin die Spitze übernommen. Hinter ihr liegen Norwegen und die Athleten aus Russland.

+++ Rennen gestartet +++

Der Startschuss ist erfolgt, 20 Teams machen sich auf die Jagd um Gold, Silber und Bronze. Norwegen und Italien machen in Person von Marte Olsbu und Lisa Vittozzi zunächst das Tempo.

+++ Vorsichtsmaßnahme bei Schempp +++

Die deutschen Betreuer haben bei Simon Schempp Entwarnung für die Männer-Staffel gegeben. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme, da wir ihn ja am Freitag dringend brauchen werden", erklärte Bundestrainer Mark Kirchner in der ARD den Tausch in der Mixed-Staffel. Schempp habe am Morgen über Halsschmerzen als Sympton eines "leichten grippalen Effekts" geklagt.

+++ Hinz legt los +++

Das deutsche Quartett geht ab 12.15 Uhr in folgender Reihenfolge in die Loipe: Vanessa Hinz legt als Startläuferin los und übergibt nach drei Laufrunden und zwei Schießeinlagen auf Laura Dahlmeier. Danach übernimmt Erik Lesser, ehe Arnd Peiffer als Schlussläufer hoffentlich als einer der ersten Drei die Ziellinie überquert.

+++ Norwegen Topfavorit +++

Voraussichtlich werden fünf Nationen die Medaillen unter sich ausmachen. Neben Deutschland gehören Norwegen und Italien zu den Topfavoriten. Darüber hinaus haben Frankreich und die überraschend starken Schweden die größten Chancen auf Edelmetall. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

Die Damen laufen jeweils 3x2 Kilometer, die Herren 3x2,5.

+++ Schempp muss absagen +++

Nachdem Laura Dahlmeiers Einsatz ein wenig auf der Kippe stand, die dreifache Medaillen-Gewinnerin von Pyeongchang jedoch am Dienstag Entwarnung gab, muss die deutsche Staffel kurzfristig auf Simon Schempp verzichten.

Der Vize-Olympiasieger im Massenstart sagte seinen Start auf Grund von Halsschmerzen ab. Sprint-Champion Arnd Peiffer ersetzt ihn.