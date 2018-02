Anzeige

vergrößernverkleinern Sandra Kiriasis hatte im Dezember 2017 das Traineramt im jamaikanischen Bob-Team übernommen © SPORT1-Grafik: Getty Images/Heinemann

Exklusiv Pyeongchang - Der jamaikanische Verband verteidigt sich in der Schlammschlacht um Trainerin Sandra Kiriasis gegen Gerüchte. Man werde am Samstag an den Start gehen.