Spielstand: Schweden - Deutschland 0:0 (Beginn: 13.10 Uhr)

+++ Chance zur Revanche gegen Schweden +++

Die Skandinavier zogen nach ihrem Sieg in Gruppe C direkt in die Runde der letzten Acht ein. In der Vorrunde hatten sie unter anderem Deutschland geschlagen. Das DEB-Team verlor unglücklich mit 0:1.

+++ Krimi-Sieg im Playoff-Spiel +++

Da Deutschland den Gruppensieg mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde verpasst hat, musste das Team den Umweg über die Playoffs nehmen. Dort gewann es in einem packenden Match nach Verlängerung gegen die Schweiz.

+++ Historische Chance für DEB-Team +++

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nur noch zwei Siege vom Edelmetall entfernt. Es wäre die erste Medaille für das DEB-Team seit den Olympischen Spielen 1976. Mit einem Sieg gegen Schweden wäre die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm für das Halbfinale qualifiziert. Dort wäre entweder Finnland oder Kanada der Gegner.