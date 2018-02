Die Olympischen Spiele haben die Menschen seit dem antiken Griechenland verzaubert und begeistert. Zunächst nur als Sommerspiele ausgetragen, sind sie seit 1924 auch als Wintersport-Ereignis zu bestaunen.

Der Februar 2018 bietet jenes Ereignis nun aufs Neue - und alle Welt richtet den Blick darauf. Ebenso SPORT1. Alle wichtigen Informationen zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang im Überblick.

Austragungsort und Dauer der Winterspiele 2018

Die Olympischen Winterspiele 2018 finden im südkoreanischen Pyeongchang statt. Sie beginnen am 9. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 25. Februar mit der Schlussfeier.

Bereits am 8. Februar finden einige Vorwettkämpfe statt, wie etwa die Qualifikation der Skispringer von der Normalschanze. Die Wettbewerbe finden zwischen etwa 8.30 und 23 Uhr Ortszeit (0.30 bis 15 Uhr MEZ) statt. (Zeitplan der Olympischen Spiele 2018)

Teilnehmende Nationen und Athleten

An den Spielen nehmen 92 Nationen teil - so viele wie noch nie zuvor und 67 mehr als in Sotschi. Die meisten Athleten stellen die USA (242) und Kanada (227). Die exakte Zahl aller Teilnehmer ist noch nicht bekannt.

Erstmals sind auch Singapur, Malaysia, der Kosovo, Equador, Eritrea und Nigeria dabei.

Neben den 92 Nationen reisen zwei Mannschaften an, die gesondert behandelt werden. Dabei handelt es sich um die russischen Sportler, da Russland als Nation gesperrt ist, und die Chinese Taipei, die Mannschaft von Taiwan.

Sportarten der Winterspiele 2018

Es werden 102 Disziplinen in 15 Sportarten ausgetragen. Dabei geht es zum ersten Mal um mehr als 100 Goldmedaillen.

Das IOC nahm vier neue Disziplinen ins Programm auf: Big Air beim Snowboard, Massenstart beim Eisschnelllauf, Mixed Doubles beim Curling und Team Event beim Ski Alpin. Der Parallel-Slalom beim Snowboard wurde indes gestrichen.

Sportstätten in Pyeongchang

Die einzelnen Wettbewerbe finden an zwölf Sportstätten statt, die auf die drei Zonen Pyeongchang, Gangneung und Jeongseon verteilt sind.

Deutsche Medaillenchancen bei Olympia 2018

Vor vier Jahren in Sotschi gewannen die deutschen Athleten 19 Medaillen - darunter achtmal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze.

Dieses Mal erhofft sich der DOSB eine Steigerung. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf Edelmetall zählen Laura Dahlmeier (Biathlon), die Bob- und Rodel-Teams, Aljona Savchenko/Bruno Massot (Eiskunstlauf), Jaqueline Lölling (Skeleton), die Skispringer und nordischen Kombinierer sowie Thomas Dreßen und Viktoria Rebensburg (Ski alpin).

So können Sie Olympia LIVE im TV und Stream verfolgen

Erstmals teilen sich die Öffentlich-Rechtlichen (ARD/ZDF) und ein Privatsender die Übertragungsrechte für die Olympischen Winterspiele. Beim Privatsender handelt es sich um Eurosport.

Eurosport 1 berichtet 24 Stunden live aus Südkorea, im zahlungspflichtigen Livestream Eurosport Player sind auch alle Events zu sehen. Exklusiv zeigt Eurosport derweil Snowboard, Shorttrack, Eiskunstlauf und Eishockey (ausgenommen sind hierbei die deutschen Partien und die Finalspiele).

Die ARD und das ZDF wechseln sich täglich mit der Berichterstattung ab, jeweils von 1.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ebenso kann man einzelne Wettbewerbe im Livestream bei ARD und ZDF verfolgen.

LIVETICKER: SPORT1.de

Im TV: Eurosport, ARD und ZDF

Livestream: Eurosport Livestream, ARD und ZDF online sowie mobile