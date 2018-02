Das Norovirus verbreitet sich im Umfeld der Olympischen Winterspiele langsam weiter. Am Sonntag gab es 19 neue registrierte Fälle, elf davon am Berg in Pyeongchang selbst.

Das teilte das Organisationskomitee POCOG am Montagmorgen mit. Die Gesamtzahl der erkannten Ansteckungen seit dem 1. Februar stieg damit auf 177.

Fälle infizierter Sportler sind weiter nicht bekannt. 68 der 177 Erkrankten, zumeist Sicherheitspersonal, sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden und zurück an der Arbeit.