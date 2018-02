Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sollen zum dritten Mal zwei alpine Skirennen an einem Tag stattfinden.

Wegen der ungünstigen Wetterprognose mit starkem Wind wird die Kombination der Frauen in Jeongseon von Freitag auf Donnerstag vorgezogen.

Die Abfahrt soll um 11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ gestartet werden, der Slalom um 15.00 Uhr/7.00 Uhr. (Zeitplan der Olympischen Spiele)

Für denselben Tag ist der Spezialslalom der Männer in Yongpyong angesetzt. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr OZ/2.00 MEZ, der zweite um 13.30 OZ/5.30 MEZ Uhr.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang hatten bereits die Abfahrt der Männer und der Riesenslalom der Frauen sowie der Super-G der Männer und der Slalom der Frauen an einem Tag stattgefunden.

Die Abfahrt der Frauen am Mittwoch (11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ) ist nicht gefährdet. Elfte und letzte Entscheidung bei den Alpinen in Südkorea ist am Samstag (11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ) der erstmals bei Olympischen Spielen ausgetragene Mannschaftswettbewerb.