Die australische Snowboarderin Tess Coady hat bei einem Trainingsunfall bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einen Kreuzbandriss erlitten und dafür die widrigen Verhältnisse verantwortlich gemacht.

Der australische Verband fordert nun eine Untersuchung des Weltverbandes FIS, ob das Training am Sonntag vor der dann abgesagten Slopestyle-Qualifikation überhaupt hätte stattfinden dürfen.

"Die Olympischen Spiele sind für mich zu einem abrupten Ende gekommen", schrieb Coady (17), Junioren-Weltmeisterin im Slopestyle und der Disziplin Big Air, bei Instagram: "Wurde beim Training (...) vom Wind erwischt, wovon mein Kreuzband kein großer Fan war."

Auch beim Finale herrschten teils unwürdige Verhältnisse, aufgrund des starken Windes entwickelte sich ein regelrechtes Sturzfestival.

Mittermüller: "Brutale Verhältnisse"

"Diese Verhältnisse sind brutal. Ich kann nicht glauben, dass sie es durchgezogen haben, nachdem sie den Skiwettbewerb (Riesenslalom der Damen, Anm. d. Red.) abgesagt haben", schimpfte die Deutsche Silvia Mittermüller per Twitter: "Wir fliegen 15 Meter in die Höhe. Das sind keine fairen Bedingungen."

Mittermüller musste ihren Start aufgrund von Verletzung und Krankheit kurzfristig absagen.

Die Britin Aimee Fuller sah es ähnlich, äußerte sich aber etwas diplomatischer. "Wenn man Glück mit dem Wind hatte, gab es einige ruhige Zeitfenster. Aber die meiste Zeit war es unglaublich unbeständig. Ich denke, es hat nicht wirklich gezeigt, was für eine Show Frauen-Slopestyle sein kann. Das ist wirklich schade für unseren Sport", sagte die 17. des Wettbewerbs in der BBC.

Der Wind hatte bereits den Wettbewerb der Männer in Bokwang beeinflusst, bei dem der 17-jährige Amerikaner Redmond Gerard überraschend die Goldmedaille gewann. Der Niederländer Niek van der Velden wurde ebenfalls von einer Böe erfasst und brach sich bei seinem Sturz den rechten Oberarm. Er wurde vor Ort bereits operiert.

Ministerpräsident Mark Rutte, König Willem-Alexander und Königin Maxima waren auf dem Weg in den Snowpark, als sie von dem Unglück erfuhren. "Wir wünschen diesem großen Talent gute Genesung und hoffen, dass Niek an den nächsten Winterspielen wieder teilnimmt. Er ist noch so jung", sagte Rutte.

Weil die Böen nach dem Männer-Wettkampf stärker wurden, entschied die Jury, die Frauen-Qualifikation abzusagen, als das Training bereits lief. Der Wettkampf wurde auf Montag verschoben.