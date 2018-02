Der große Traum von Snowboarderin Silvia Mittermüller von einem Start bei Olympischen Spielen ist zunächst geplatzt.

Wegen einer Erkrankung mit Fieber verzichtete die 34-Jährige am Montagvormittag auf die Teilnahme am Slopestyle-Wettbewerb im Phoenix Park in Bokwang westlich von Pyeongchang. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Mittermüller ist allerdings noch für einen zweiten Wettbewerb gemeldet: Am kommenden Montag (19. Februar) findet die Qualifikation für das Finale im Big Air statt. (Service: Der Olympia-Zeitplan)

Am Sonntag hatte Mittermüller nach der Absage der Qualifikation getwittert: "Der Wind hat unseren Wettbewerb heute erwischt - und mich auch. Ich friere mit zwei Decken und Fieber im Bett, seit ich zu Hause bin. Ich hoffe, dass es bis zum Finale weg ist."

Später postete sie ein Foto ihrer umfangreichen Reiseapotheke mit der Zeile: "Hoffe auf die Magie eines deutschen Teamarztes, um mich in den nächsten acht, neun Stunden wieder normal zu fühlen."