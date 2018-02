Die deutsche Olympia-Mannschaft von Pyeongchang hat schon am sechsten von 16 Entscheidungstagen die Gold-Bilanz von Sotschi erreicht. Der Olympiasieg der Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot war am Donnerstag bereits der achte in Südkorea bei zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.

Das deutsche Team in Sotschi hatte nach einer schwachen zweiten Woche zum Abschluss acht Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen auf dem Konto gehabt. Zum vergleichbaren Zeitpunkt (nach 32 Wettbewerben) war die Bilanz in Sotschi sechsmal Gold sowie je einmal Silber und Bronze.

Den letzten Sieg im Medaillenspiegel für Deutschland erreicht 2006 das Team Turin (11/12/6).

Die bisherigen deutschen Olympiasieger von Pyeongchang:

Andreas Wellinger (Skispringen, Normalschanze)

Laura Dahlmeier (Biathlon, Sprint und Verfolgung)

Arnd Peiffer (Biathlon, Sprint)

Natalie Geisenberger (Rodeln)

Eric Frenzel (Nordische Kombination, Normalschanze)

Tobias Wendl/Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer)

Aljona Savchenko/Bruno Massot (Paarlauf)