Olympia: Nur sieben Prozent glauben an saubere Spiele Glaube an saubere Spiele gering / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Winterspiele in Pyeongchang werden am Freitag eröffnet © Getty Images

In der deutschen Bevölkerung glauben weniger als zehn Prozent an Olympischen Spiele in Pyeongchang ohne Doping. Ein Drittel aller Befragten befürchtet viele Dopingfälle.