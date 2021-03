vergrößernverkleinern Das IOC will die Athleten mit Impfstoff ausstatten © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Das IOC hat angekündigt, für die Athletinnen und Athleten der Spiele in Tokio 2021 und der Winterspiele 2022 in Peking Impfstoff in China zu kaufen.