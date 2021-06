Zwei Tage nach dem EM-Titel mit der U21-Nationalmannschaft haben Niklas Dorsch und Ridle Baku ihre Ambitionen auf eine Teilnahme am olympischen Fußballturnier in Tokio (21. Juli bis 7. August) bekräftigt. Das sagten die beiden Europameister am Dienstag im Gespräch mit Sky Sport News.

"Für mich ist jedes Spiel im Nationaltrikot besonders, und ich wäre sehr froh, da auch wieder dabei zu sein", sagte Dorsch, der beim belgischen Erstligisten KAA Gent unter Vertrag steht: "Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich wäre bereit."

Ähnlich äußerte sich Baku: "Das ist auch für mich ein Traum", sagte der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg: "Ich möchte da unbedingt spielen und bestenfalls mit einer Goldmedaille nach Hause fliegen. Dafür würde ich auch meinen Urlaub hinten anstellen."

Seiner ausgebliebenen Nominierung für die paneuropäische Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) trauere er nicht mehr nach. "Davor hatte ich mir das schon ausgemalt. Der Traum ist nicht aufgegangen, aber jetzt bin ich U21-Europameister. Ich bin froh und stolz, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein", sagte Baku.

Beide Spieler lobten Erfolgstrainer Stefan Kuntz, der das Team durch den 1:0-Sieg im Finale gegen Portugal zum zweiten Mal nach 2017 zum EM-Titel führte. "Er hat den perfekten Mix zwischen Menschlichkeit und Fachkenntnissen", sagte Dorsch: "So, wie er uns auf die Spiele einstellt, macht es einfach extrem Spaß, das auf dem Platz umzusetzen."

Baku hob die engen Absprachen mit der Mannschaft hervor. "Die Mannschaft wird ins Boot geholt. Das will man als Spieler in Leistung zurückzahlen, und das ist uns gelungen", sagte er.