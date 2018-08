Jan Ullrich hat sich am Sonntag zu seiner Nacht im Gefängnis und seinem Streit mit Til Schweiger geäußert. Ullrich gab dabei zu, dass er Drogen konsumiere, davon aber wegkommen wolle.

"Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich jetzt eine Therapie. Die Trennung von Sara und die Ferne zu meinen Kindern - die ich seit Ostern nicht gesehen und kaum gesprochen habe, haben mich sehr mitgenommen", erklärte Ullrich in der Bild: "Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue." Er sei allerdings nicht süchtig.

Seine Ehefrau Sara war mit den drei gemeinsamen Söhnen zurück nach Deutschland gezogen.

Ullrich war am Samstag auf Mallorca dem Haftrichter vorgeführt worden, nachdem er am Freitagabend offenbar in das Grundstück von Til Schweiger eindringen wollte, während der Schauspieler eine Party veranstaltete.

Zoff mit Schweigers Mitarbeiter

Den Vorfall mit Schweiger schilderte Ullrich wie folgt: "Ich bin zu Til rüber, weil ich hörte, dass er demnächst Mallorca wieder verlässt und wollte mich verabschieden. Ich habe gerufen, es hat mich keiner gehört, da habe ich einfach das Grundstück betreten."

Im Garten sei ein Mitarbeiter Schweigers gewesen, der sich laut Ullrich "eine Zeitlang bei mir durchgefuttert und mich dann sogar bestohlen hat." Anschließend habe es auch mit Schweiger Wortgefechte gegeben - und "möglicherweise auch mal eine Berührung an der Schulter."

Schweigers Mitarbeiter habe Ullrich dann mit einem Kung-Fu-Tritt attackiert. "Ich konnte ausweichen, bin aber auf den Ellenbogen gefallen. Dann kam schon die Polizei", so Ullrich.

Ullrich: "Menschenunwürdige Zustände"

Der frühere Rad-Star wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht: "Ich bin davon ausgegangen, dass ich danach wieder nach Hause gebracht werde. Doch plötzlich wurde ich in Handschellen in eine Zelle geführt".

Ullrich sprach von "menschenunwürdigen Zuständen" im Gefängnis: "Ich habe Platzangst bekommen, konnte nicht schlafen. Es war eine der härtesten Prüfungen meines Lebens."

Ullrich gewann 1997 als bislang einziger Deutscher die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger im Straßenrennen. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.