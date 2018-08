Der deutsche Straßenmeister Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) hat die erste Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und das Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Der 24-Jährige aus Kandel setzte sich nach 132 Kilometern mit Start und Ziel in Krakau im Massensprint vor Alvaro Jos Hodeg Chagui (Kolumbien/Quick-Step Floors) und Matteo Trentini (Italien/ Mitchelton-Scott) durch.

Die zweite Etappe führt die Radprofis am Sonntag über 156 km von Tarnowskie Gory nach Kattowitz. Die Polen-Rundfahrt endet am Freitag nach insgesamt 1026 km in Bukowina Tatrzanska.

Stefan Schumacher (2006) und Jens Voigt (2008) sorgten für die deutschen Gesamtsiege bei dem traditionsreichen Etappenrennen.