Aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) seine Mannschaft von der Bahn-EM in der belarussischen Hauptstadt (23. bis 27. Juni) zurückgezogen. Der BDR habe mit dem europäischen Verband Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass unter diesen Umständen eine Teilnahme nicht möglich sei. Zudem habe man auf eine Alternativlösung gedrängt, heißt es in einem Statement am Dienstag.

Der europäische Radsportverband UEC kündigte indes eine Entscheidung bezüglich der Austragung der Titelkämpfe für den kommenden Donnerstag an. Angesichts der jüngsten Ereignisse werde die Situation sorgfältig geprüft.

Am Sonntag war ein Ryanair-Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen und ein belarussischer Oppositioneller an Bord festgenommen worden. Machthaber Alexander Lukaschenko steht wegen seines brutalen Vorgehens gegen die Opposition international in der Kritik.