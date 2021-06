Ein Fahrrad und ein rosa Trikot für Papst Franziskus - diese Geschenke überreichte der kolumbianische Radstar Egan Bernal dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Die Audienz sei "die schönste Erfahrung meines Lebens", sagte Bernal nach dem Treffen in der Vatikanstadt: "Ich habe ihm gesagt, dass es eine Ehre für mich ist, hier zu sein."

Das eigens für den Papst bemalte Fahrrad sowie das Trikot von Bernals Team Ineos habe der Giro-Gewinner im Namen aller Kolumbianer mitgebracht, "die im Moment einen Segen von ihm brauchen."

Die Anwesenheit von Franziskus sei "wirklich unglaublich und ich bin sehr glücklich über diesen Moment, den ich da erlebt habe", sagte Bernal: "Ich bin katholisch, meine ganze Familie ist katholisch und es war etwas, was ich nicht erwartet habe."

Erst am Montag hatte Bernal auf Instagram verkündet, nicht mehr mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Der 24-Jährige und seine Partnerin Maria Fernanda Gutierrez waren Anfang Juni vor der Rückkehr nach Kolumbien positiv getestet worden und hatten sich in Monaco in Quarantäne begeben.