Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die 16. Etappe der 105. Tour de France gewonnen.

Der 26-Jährige vom Team Quick-Step Floors siegte am Dienstag auf dem 218 km langen Teilstück von Carcassonne nach Bagneres-de-Luchon in den Pyrenäen. Für Alaphilippe war es der zweite Tageserfolg bei der Tour 2018. In den Alpen hatte er die 10. Etappe nach Le Grand-Bornand für sich entschieden.

Auf der ersten Pyrenäen-Etappe verwies Alaphilippe den Spanier Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) und Adam Yates aus Großbritannien (Mitchelton-Scott) auf die Plätze. Yates war in Führung liegend bei der finalen Abfahrt vom Col du Portillon gestürzt.

Das Gelbe Trikot trägt weiter Yates' Landsmann Geraint Thomas (Sky). Der 32-Jährige erreichte das Ziel knapp neun Minuten hinter Alaphilippe an der Seite seines Teamkollegen Chris Froome und den weiteren Favoriten auf den Gesamtsieg um Tom Dumoulin (Niederlande/Sunweb). Thomas hat im Klassement 1:39 Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Froome.

Dumoulin ist mit 1:50 Minuten Rückstand Dritter.