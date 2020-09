Es ist vollbracht!

Tadej Pogacar brachte das Gelbe Trikot sicher nach Paris und kürt sich damit zum Gesamtsieger der 107. Auflage der Tour de France. (Die Gesamtwertung der Tour de France)

Um seinen Triumph perfekt zu machen, holte sich der junge Slowene auch noch die Bergwertung (Die Bergwertung der Tour de France) sowie das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. (Die Nachwuchswertung der Tour de France)

Traditionell wird der Gesamtführende auf der letzten Etappe der Tour nach Paris nicht mehr angegriffen, weswegen der 21-Jährige heute seinen Erfolg feiern konnte. Auf Rang zwei kommt sein Landsmann Primoz Roglic mit 59 Sekunden Rückstand nach Paris, der den Kampf um Gelb erst in der vorletzten Etappe auf äußerst dramatische Weise verloren hatte. Der Australier Richie Porte komplettiert das Podium als Dritter (+ 3,30 Minuten).

Als Tagessieger konnte sich am letzten Tag Sam Bennett in die Annalen der Tour eintragen. Der Gewinner des Grünen Trikots (Die Sprintwertung der Tour de France) unterstrich damit seine Extraklasse als Sprinter und holte sich seinen zweiten Etappensieg. "Ich kann es nicht in Worte fassen, wie aufregend das ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal schaffen würde", rang Bennett direkt nach der Zieleinfahrt bei Eurosport um Worte.

Peter Sagan, der Sprinter-König der vergangenen Jahre, landete in der Wertung auf Rang zwei.

Maximilian Schachmann versuchte auf dem Weg nach Paris nochmal alles, um die aus seiner Sicht verkorkste Rundfahrt vielleicht mit einem Tagessieg zu retten. Zusammen mit drei, später nur noch zwei anderen Ausreißern suchte er sein Heil in der Flucht und führte das Feld lange an. Am Ende kassierte das Peloton die Gruppe jedoch rund drei Kilometer vor dem Ziel und läutete den entscheidenden Massensprint ein.