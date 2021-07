Die Rekordjagd geht weiter!

Auf der 19. Etappe der Tour de France von Mourenx nach Libourne (207 Km) hat Mark Cavendish nichts mit dem Tagessieg zu tun. Mit einem weiteren Erfolg hätte der Brite die Radsportlegende Eddy Merckx überholt und den alleinigen Rekord für die meisten Tagessiege bei der Großen Schleife gehalten.

Allerdings verpasste Cavendish früh den Anschluss an eine Spitzengruppe aus zwischenzeitlich 20 Fahrern, die schlussendlich auch den Sieg unter sich ausmachte. In der Gruppe waren mit Nils Politt (Bora-hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert-Materiaux), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo) und Max Walscheid (Qhubeka ASSOS) auch vier Deutsche vertreten.

Rund 20 Kilometer vor dem Ziel setzte jedoch Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) zur am Ende entscheidenden Attacke an. Da sich die zurückbleibende Gruppe in der Verfolgungsarbeit nicht einig wurde, brachte der Slowene den Vorsprung ins Ziel.

Tadej Pogacar verteidigt sein Gelbes Trikot souverän, Cavendish bleibt weiter in Grün.

