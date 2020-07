Der beste Jockey der Welt reitet im wichtigsten Stutenrennen des Jahres in Deutschland:

Lanfranco "Frankie" Dettori (49), aus Italien stammender und in England lebender Super-Jockey gibt sich am Sonntag im 162. Henkel - Preis der Diana – German Oaks (Gruppe I, 2.200 m, 8. Rennen um 15:30 Uhr) auf der Galopprennbahn in Düsseldorf die Ehre.

Der aktuell einmal mehr auf einer Welle des Erfolges segelnde Dettori, der in seiner Laufbahn mehr als 500 Grupperennen gewann, macht bei seiner Rekordjagd um die Welt in der NRW-Landeshauptstadt Station und steuert die von Meistertrainer John Gosden trainierte Miss Yoda im Klassiker.

Anzeige

Erst am vergangenen Samstag hatte Dettori mit der Ausnahmestute Enable zum dritten Mal die King George and Queen Elizabeth Stakes in Ascot gewonnen, am Dienstag stellte er beim vierten Erfolg mit Stradivarius im Goodwood Cup auf der gleichnamigen Bahn einen weiteren Rekord auf.

Seine größte Leistung war der Ritt aller sieben Sieger am britischen Champions' Day in Ascot 1996.

Auch Proschwitz' Stall "Torjäger" mischt mit

Es handelt sich bei diesem sportlichen Event der Extraklasse, um das nach dem Derby zweitwertvollste Galopprennen der gesamten deutschen Rennsaison und um den Top-Termin überhaupt in Düsseldorf.

300.000 Euro Siegprämie winken als Siegbörse im Feld der dreijährigen Stuten. Die Partie scheint diesmal sehr offen. Neutrainer Marcel Weiß, der seit diesem Jahr in Mülheim als Coach aktiv ist, sattelt mit Gestüt Auenquelles Virginia Joy (Adrie de Vries) seine erste Gruppesiegerin.

In der Mehl-MülhensTrophy in Hamburg bezwang sie nach hartem Kampf die in München von Sarah Steinberg für den Rennstall Gestüt Hachtsee vorbereitete Zamrud (Anthony Crastus). Beide treffen erneut aufeinander.

Bildergalerie Fußballer und ihre Leidenschaft für Galopp 13 Bilder

Champion Henk Grewe setzt auf Stefan Hahnes Flamingo Girl (Bayarsaikhan Ganbat) und Kalifornia Queen (Andrasch Starke), die für den Stall Torjäger um Fußball-Profi Nick Proschwitz (Eintracht Braunschweig) und Lars-Wilhelm Baumgarten das Diana-Trial in Berlin-Hoppegarten auf ihr Konto brachte, ehe sie Dritte im Derby-Trial in Hannover war.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Drei sehr interessante Hoffnungen aus dem Gestüt Görlsdorf sind die von Markus Klug (gewann 2019 mit Diamanta) engagierte Snow (Maxim Pecheur), die erstmals in neuen Farben antretrende Listen-Zweite Moon A Lisa (mit Weltklasse-Jockey Olivier Peslier) und die Vichy-Listensiegerin Tickle Me Green (mit Derby-Siegjockey Ronan Thomas).

Dreifach-Siegerin aus Irland am Start

Die beiden Letztgenannten bietet mit dem französischen Trainer Francis-Henri Graffard der Betreuer von Derbysieger In Swoop auf. Auch die Wittekindshoferin Elle Memory (Lukas Delozier) aus dem Stall von Peter Schiergen gehört nach ihrem Erfolg im BMW-Preis auf diesem Kurs in die Überlegungen.

Aus Irland reist mit Jessica Harringtons Silence Please (Tom Madden) eine dreifache Siegerin an, die zuletzt als Dritte eines Listenrennens gefiel.

Die höchste Handicap-Einstufung hat die von Andreas Suborics trainierte Karlshoferin No Limit Credit (mit dem Italiener Dario Vargiu), die Zweite aus den klassischen 1.000 Guineas.

Zweites Gruppe-Highlight

Mit dem Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen (Gruppe III, 55.000 Euro, 1.600 m, 10. Rennen um 16:40 Uhr) lockt gleich noch ein weiteres Gruppe-Highlight.

Aviateur (Adrie de Vries) könnte nach seinem Sieg im Dortmund Grand Prix erneut weit vorne sein. Ein interessanter Herausforderer ist der frische Gruppesieger Runnymede (Rene Piechulek). Kaum schon voll erkannt scheinen die Seriensieger Thorin (Andrasch Starke) und Lacento (Bauyrzhan Murzabayev).

Insgesamt erwarten Sie zwölf Leistungsprüfungen ab 11:25 Uhr in Düsseldorf, von denen die Rennen 1 bis 5 und die Diana auch nach Frankreich übertragen werden.

Aus Bad Harzburg übernommen wurde das Grafenberger BBAG Auktionsrennen (37.000 Euro, 1.700 m, 6. Rennen um 14:15 Uhr). Phuket Paradise (Andrasch Starke) könnte nach dem Erfolg in Hamburg gleich noch einmal nachlegen.

Live-Übertragung auch bei SPORT1

Auch SPORT1 berichtet regelmäßig live von den Top-Highlights im deutschen Galopprennsport.

Auf der Homepage www.deutscher-galopp.de, auf dem YouTube-Kanal sowie der Facebook-Seite von Deutscher Galopp, und auf der Homepage von Wettstar (www.wettstar-pferdewetten.de) sind die Leistungsprüfungen live zu sehen.