Europameister Florian Wellbrock hat seine Chancen auf eine zweite Medaille bei der EM in Glasgow gewahrt. Der 20 Jahre alte Magdeburger zog mit etwas Glück als Vorlauf-Siebter über 800 m Freistil ins Finale am Mittwochabend ein. Am Sonntag hatte Wellbrock Gold über 1500 m gewonnen.

"Ich wusste, dass im Lauf vor mir die Post abgehen wird, deswegen hatte ich etwas Pech", sagte Wellbrock, der nur um 0,69 Sekunden ein Vorlauf-Aus vermied.

Im Finale will er seinen deutschen Rekord (7:46,85 Minuten) angreifen, "aber ich muss sehen, wie ich die drei Rennen verkrafte". Wie erwartet ohne Finalchancen waren Henning Mühlleitner als 18. und Poul Zellmann auf Rang 20.

Köhler mit Medaillenchancen

Im Finale am Dienstagabend steht neben Wellbrocks Freundin Sarah Köhler, die als Vorlauf-Zweite über 1500 m Freistil Medaillenchancen hat, auch die deutsche 4x200-m-Freistilstaffel der Frauen.

Das Quartett mit Reva Foos, Marie Pietruschka, Isabel Gose und Annnika Bruhn zog mit der drittbesten Zeit in den Endlauf ein.

Den Sprung ins Halbfinale schafften Christian Diener (200 m Rücken) und Fabian Schwingenschlögl (50 m Brust).

Hausding verpasst 1-Meter-Finale

Der körperlich angeschlagene Olympiadritte Patrick Hausding ist mit einer großen Enttäuschung in die Wassersprung-EM in Edinburgh bei den European Championships gestartet. Der 29 Jahre alte Berliner verpasste am Dienstag als 14. des Vorkampfes (316,65 Punkte) das Finale vom 1-m-Brett.

Für seinen letzten Sprung, einen Zweieinhalb-Auerbachsalto, erhielt der Vizeweltmeister nur 19,20 Punkte - damit waren seine Chancen aufs Finale dahin. Am Ende fehlten Hausding 14,15 Zähler auf Platz zwölf. Auch sein Berliner Synchron-Partner Lars Rüdiger schied auf Rang 13 (328,20) aus.

Eine Woche vor seinem EM-Start hatte sich Hausding bei einem Trainingssturz Blessuren am Oberschenkel und am Fuß zugezogen. Davor war er monatelang wegen einer Knieverletzung ausgefallen. "Natürlich will ich um die Medaillen mitspringen", hatte der Rekord-Europameister vor seinem Start gesagt: "Aber es wird schwer mit dem Trainingsrückstand. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung etwas kompensieren."