Para-Schwimmen: Semechin holt EM-Gold über 100 Meter Brust

Para-Schwimmerin Elena Semechin hat bei der EM auf Madeira Gold über 100 Meter Brust gewonnen. In der Startklasse SB 12 siegte die 30-Jährige am Mittwochabend in einer Zeit von 1:13,38 Minuten. Für Semechin ist es das fünfte EM-Gold der Karriere in ihrer Paradedisziplin.