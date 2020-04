Nächste Turnier-Absagen im Tennis.

Nachdem die Organisatoren vom Wimbledon das endgültige Aus für den Rasen-Klassiker in diesem Jahr bekannt gegeben haben, steht nun fest, dass auch vier deutsche Turniere in diesem Jahr nicht stattfinden.

Wie die Verbände ATP und WTA bekannt gaben, wird die aufgrund des Coronavirus angeordnete Spielpause bis zum 13. Juli ausgedehnt.

Demzufolge wird weder der Mercedes Cup in Stuttgart, noch die Noventi Open in Halle ausgetragen. Auch die WTA-Turniere in Berlin und Bad Homburg fallen in diesem Jahr aus.

Zuvor waren bereits die French Open in den September verlegt worden.