Roger Federer hat sich im Gegensatz zu seinen langjährigen Weggefährten Novak Djokovic und Rafael Nadal gegen einen Schaukampf in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda entschieden. "Es gab eine offizielle Anfrage des Veranstalters", sagte Federer nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Djokovic beim ATP-Masters in Paris: "Aber ich wollte nicht dort spielen, deshalb war es eine schnelle Entscheidung."

Zu den genauen Gründen seiner Absage äußerte sich der 37-jährige Schweizer nicht: "Ich ziehe es einfach vor, in der Zeit andere Dinge zu tun, zum Beispiel zu trainieren."

Umstrittener Tweet von Djokovic

Djokovic, ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste, und Nadal haben dagegen ihre Teilnahme an dem Schaukampf bestätigt. Das Match um den "King Salman Tennis Cup" soll am 22. Dezember stattfinden. Nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ist die Zusage der beiden Topstars, in Saudi-Arabien ein hochdotiertes Tennis-Match zu bestreiten, sehr umstritten

Nadal erklärte in Paris, er habe die Einladung zu dem Schaukampf bereits vor einem Jahr erhalten und zugesagt. Derzeit werde die neue Situation von seinen Beratern bewertet: "Dann werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen." Djokovic setzte dagegen einen heftig kritisierten Tweet ab: "Ich freue mich darauf, dieses schöne Land zu besuchen und dort zu spielen. Danke für die Einladung."