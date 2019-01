Tennis: Philipp Kohlschreiber erreicht Viertelfinale in Auckland

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht bei der Australian-Open-Generalprobe im neuseeländischen Auckland im Viertelfinale, ausgeschieden ist dagegen der Münchner Peter Gojowczyk.

Der 35-Jährige Kohlschreiber setzte sich in der zweiten Runde gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert nach 72 Minuten mit 6:4, 6:4 durch.

Kohlschreiber trifft damit am Donnerstag im Viertelfinale auf den an Nummer zwei gesetzten Italiener Fabio Fognini, der zuvor den Münchner Peter Gojowczyk mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) ausgeschaltet hatte.

In der letzten Partie am Mittwoch hat der Warsteiner Jan-Lennard Struff die Chance, Kohlschreiber in die Runde der letzten acht zu folgen. Der 28-Jährige trifft auf den Neuseeländer Rubin Statham.