Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Barcelona den nächsten herben Rückschlag erlitten. Der mit einem Freilos ins Turnier gestartete Weltranglistendritte unterlag in einem Zweitrunden-Krimi dem Chilenen Nicolas Jarry mit 6:3, 5:7, 6:7 (5:7) und musste fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus in Monte Carlo erneut früh die Segel streichen.

Auch bei seinem Auftakt in die Sandplatzsaison in Marrakesch hatte der 22-Jährige den Viertelfinaleinzug verpasst.

Im Entscheidungssatz gegen den Weltranglisten-81. Jarry lag Zverev bereits 0:3 zurück, arbeitete sich in einem wahren Break-Festival aber noch einmal heran. Beim Stand von 6:5 vergab er einen Matchball. Dennoch ging Zverev im Tiebreak 3:0 in Führung, um die Partie nach 2:33 Stunden doch noch zu verlieren.

Sein Bruder Mischa Zverev war zuvor in der ersten Runde sang- und klanglos mit 3:6 und 1:6 gegen den spanischen Routinier David Ferrer gescheitert.

Struff überrascht gegen Goffin

Überraschend schaffte Jan-Lennard Struff am Dienstagabend den Sprung ins Achtelfinale der mit 2,746 Millionen Euro dotierten Veranstaltung.

Der Davis-Cup-Spieler setzte sich in Runde zwei gegen David Goffin (Belgien) 7:6 (8:6), 6:3 durch und trifft nun auf Martin Fucsovics (Ungarn) oder Stefanos Tsitsipas (Nr. 5).