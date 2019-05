Novak Djokovic nähert sich zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 26. Mai) seiner Bestform.

Der Weltranglistenerste aus Serbien, der die vergangenen drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, zog beim Sandplatz-Masters in Madrid in sein zweites Endspiel der Saison ein. Im Halbfinale setzte sich Djokovic (31) gegen den zuletzt überragenden Österreicher Dominic Thiem 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) durch.

Am Sonntag spielt Djokovic entweder gegen seinen spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal oder Stefanos Tsitsipas (Griechenland) um seinen dritten Titel in Madrid nach 2011 und 2016.

Djokovic hatte längere Pause

Tsitsipas hatte im Viertelfinale Titelverteidiger Alexander Zverev in drei Sätzen bezwungen. Sandplatzkönig Nadal wartet in diesem Jahr noch immer auf seinen ersten Turniersieg.

Djokovic war nach seinem Triumph bei den Australian Open in Melbourne bei den Masters in Indian Wells, Miami und Monte Carlo überraschend früh ausgeschieden. In Madrid profitierte er im Viertelfinale von der Absage des Kroaten Marin Cilic, während Thiem gegen Roger Federer (Schweiz) drei Sätze lang kämpfen musste.

Vor allem in den entscheidenden Situationen zahlte sich der Tag Pause aus. Während Djokovic alle drei Breakbälle nutzte, brauchte Thiem zehn Chancen, um seinem Kontrahenten dreimal den Aufschlag abzunehmen.

In den Tiebreaks war Djokovic jeweils überlegen, nach 2:22 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball zum sechsten Sieg im achten Duell mit Thiem.