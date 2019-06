French-Open-Finalist Dominic Thiem hat seinen Start beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in der kommenden Woche abgesagt. Der 25 Jahre alte Österreicher begründete seine Entscheidung mit Erschöpfung.

"Ich wäre gerne in Halle gestartet, weil es immer eine wunderbare Turnierwoche in der Saison ist", sagte Thiem: "Ich hoffe, in den nächsten Jahren wieder um den Titel mitspielen zu können."

Thiem verliert French-Open-Finale gegen Nadal

Der Weltranglistenvierte hatte zum Ende einer harten Sandplatzsaison das Finale von Roland Garros in vier Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.

Thiem hatte an den letzten drei Grand Slam-Tagen wegen der Verzögerungen im Turnierablauf stets stundenlang auf dem Court gestanden, seine Halbfinal-Partie gegen Novak Djokovic bei den French Open wurde über zwei Tage am Freitag und Samstag ausgetragen.

In das 32-köpfige Hauptfeld der 27. NOVENTI OPEN rücken nach den Absagen von Thiem und Kei Nishikori (Japan) nun Taylor Fritz (USA) und Damir Dzumhur (Bosnien-Herzegowina) nach.

Topstar in Halle ist Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz.