Jan-Lennard Struff hat sein erstes Match nach dem Aus gegen Novak Djokovic bei den Australian Open verloren. Der 29-Jährige unterlag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime in Rotterdam mit 3:6, 6:1, 3:6.

Anfang Januar hatte Struff Auger-Aliassime beim ATP Cup in Brisbane noch glatt in zwei Sätzen bezwungen.

Bei den Australian Open hatte Struff in der ersten Runde dem späteren Titelträger Djokovic einen Satz abgenommen. Für den Serben war es bis zum Finale gegen Dominic Thiem (Österreich) der einzige Satzverlust.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auch Kohlschreiber früh raus

Bereits am Montag war Philipp Kohlschreiber bei dem mit 2.155.295 dotierten Hallenturnier am Briten Daniel Evans gescheitert. Damit ist in Rotterdam im Einzel kein deutscher Spieler mehr am Start. Struff steht an der Seite des Finnen Henri Kontinen im Doppel-Viertelfinale.