vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff überzeugt beim Paris Masters in Runde 1 © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Jan-Lennard Struff steht beim ATP-Masters in Paris in der zweiten Runde. Der Deutsche lässt einem Georgier keine Chance. Alexander Zverev greift in Runde 2 ein.