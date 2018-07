Nach dem spielfreien Sonntag nimmt das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (die Topspiele täglich im LIVETICKER) mit dem Beginn der zweiten Woche wieder Fahrt auf. Nach dem enttäuschenden Aus von Alexander Zverev ruhen die deutschen Hoffnungen voll und ganz auf den zwei verbliebenen Damen.

Mit Angelique Kerber und Julia Görges sind die beiden besten deutschen Spielerinnen im Achtelfinale vertreten.

Für Kerber geht es am Montagnachmittag gegen die Schweizerin Belinda Bencic. Für die Kielerin kein einfaches Los - bisher trafen beide Spielerinnen viermal aufeinander. Nur ein Duell konnte Kerber für sich entscheiden.

Immerhin handelt es sich dabei um das letzte Aufeinandertreffen. Beim Hopman Cup im Januar war Bencic klar unterlegen.

Görges muss gegen Vekic ran

Im zweiten Match auf Platz 3 muss Julia Görges ran Mit der Kroatin Donna Vekic wartet wahrlich keine leichte Aufgabe auf die 29-Jährige. In der dritten Runde hatte sich Görges erst im dritten Satz mit 10:8 gegen die Tschechin Barbora Strycova durchgesetzt.

Mit Vekic wartet die aktuelle Nummer 55 der Weltrangliste auf Görges. Vekic wird von Torben Beltz, dem früheren Coach von Kerber, trainiert.

Doch nicht nur für die deutschen Damen wird es am Montag ernst. Auch die Superstars der Herren treten zu ihren Partien an. Roger Federer bekommt es mit Adrian Mannarino zu tun, Rafael Nadal trifft auf Jiri Vesely.

Außerdem steht Novak Djokovic auf dem Platz. Der Serbe bekommt es mit dem Russen Karen Khachanov zu tun.

Die Wimbledon-Partien von heute (9. Juli 2018):

Centre Court (ab 14 Uhr):

1. Match (14 Uhr): Roger Federer (Schweiz/Nr. 1) - Adrian Mannarino (Frankreich/Nr. 22)

2. Match: Serena Williams (USA/Nr. 25) - Evegeniya Rodina (Russland)

3. Match: Jiri Vesely (Tschechien) - Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2)

Court 1 (ab 14 Uhr):

1. Match (14 Uhr): Angelique Kerber (Nr. 11) - Belinda Bencic (Schweiz)

2. Match: Gael Monfils (Spanien) - Kevin Anderson (Südafrika/Nr. 8)

3. Match: Karen Khachanov (Russland) - Novak Djokovic (Serbien/Nr. 12)

Weitere Wimbledon-Highlights:

1. Match (11.30 Uhr): Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 7) - Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 20)

2. Match: Julia Görges (Nr. 13) - Donna Vekic (Kroatien)

3. Match: Juan Martin Del Potro (Argentinien/Nr. 5) - Gilles Simon (Frankreich)

Wie können Sie Wimbledon LIVE im TV verfolgen?

Das Wimbledon-Turnier ist der einzige Grand Slam, der in Deutschland nicht im Free-TV läuft. Sky überträgt alle Spiele aus Wimbledon im Pay-TV und im Livestream via Sky Go.

SPORT1 begleitet ausgewählte Spiele wie gewohnt im LIVETICKER.

