Am vierten Tag der French Open in Paris sind vier deutsche Profis gefordert. Besondere Highlights erleben Yannick Maden und Oscar Otte, die auf Rafael Nadal und Roger Federer treffen. Philipp Kohlschreiber spielt gegen Nicolas Mahut.

Bei den Damen kämpft Laura Siegemund ums Weiterkommen. Auch Stefanos Tsitsipas muss ran. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

SPORT1 begleitet die Topspiele des 4. Tages im LIVETICKER.

+++ Zu Null +++

Dellien lässt sich zunächst einmal nichts anmerken. Zwar bringt Tsitsipas sein Aufschlagspiel durch, danach gewinnt er seines jedoch ohne Punktverlust.

+++ Harter Hund +++

Weiter geht's! Dellien setzt das Match mit einem dicken Verband um den linken Fuß fort. Mal sehen wie der damit zurecht kommt.

+++ Autsch! Dellien knickt um +++

Üble Szene im achten Spiel! Nachdem der Südamerikaner das siebte Spiel im ersten Satz zum 4:3 für sich entscheiden konnte, verletzt er sich bei einem Schlag von der Grundlinie. Dellien knickt mit dem linken Fuß heftig um. Er lässt sich behandeln, das Match ist erst einmal unterbrochen. Offenbar will er aber versuchen, es fortzusetzen.

+++ Dellien kämpft sich zurück +++

Tsitsipas muss den Ausgleich hinnehmen. Sein bolivianischer Konkurrent gewinnt in dieser Phase des Matches die Oberhand und gleicht zum 3:3 aus.

+++ Guter Start für Tsitsipas +++

Stefanos Tsitsipas wird seiner Favoritenrolle am Anfang gerecht. Der an Nummer 6 gesetzte Grieche macht den Punkt zum 3:1 mit einem schönen Cross-Vorhandschlag perfekt. Ein Break hat er sich schon geholt.

+++ Tsitsipas legt los +++

Der griechische Emporkömmling macht am vierten Tag der French Open den Anfang. Während sich das deutsche Quartett noch etwas gedulden muss und erst im zweiten, dritten bzw. vierten Match auf dem jeweiligen Platz absolviert, startet Tsitsipas in sein Match gegen den Bolivianer Hugo Dellien.

+++ Willkommen +++

In Paris stehen die French Open auf dem Programm. An Tag vier wird es für das DTB-Duo Yannick Maden und Oscar Otte ernst. Auch Laura Siegemund ist im Einsatz. Den Anfang macht Stefanos Tsitsipas gegen Hugo Dellien aus Bolivien. Tsitsipas gilt als Geheimfavorit und ließ dem Deutschen Maximilian Marterer in Runde eins keine Chance.