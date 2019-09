vergrößernverkleinern Dominik Köpfer trifft am Sonntag auf einen starken Russen © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

New York City - Am siebten Tag der US Open ist Dominik Köpfer am Start. Außerdem spielen Roger Federer und Serena Williams. Die Partien des Tages.