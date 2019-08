US Open: Spielplan des 4. Tages

vergrößernverkleinern Alexander Zverev peilt die 3. Runde bei den US Open an © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Am vierten Tag der US Open sind gleich sechs Deutsche am Start. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Auftritt von Alexander Zverev. Der Spielplan des Tages.