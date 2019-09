Die Schweizerin Belinda Bencic hat erstmals in ihrer Tenniskarriere das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 22-Jährige bezwang am Mittwoch bei den US Open die Kroatin Donna Vekic, die im Achtelfinale Julia Görges (Bad Oldesloe) besiegt hatte, in 1:41 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3.

Am Donnerstag spielt Bencic gegen die Kanadierin Bianca Andreescu oder Elise Mertens aus Belgien um den Einzug ins Endspiel. Im anderen Halbfinale fordert die Ukrainerin Jelena Switolina die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) heraus.

Durch ihren Einzug in die Runde der besten Vier wird Bencic nach den US Open in die Top 10 der Welt zurückkehren. Im Achtelfinale hatte sie die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) aus dem Turnier geworfen.