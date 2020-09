Am neunten Turniertag der US Open wird das Viertelfinale eröffnet. In der heißen Phase des Turniers ist noch ein Deutscher im Rennen.

Alexander Zverev macht sich nach dem Ausscheiden des Top-Favoriten Novak Djokovic berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg. (Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020)

US Open: Zverev im Viertelfinale

Der 23-jährige Hamburger geht als Favorit in sein Viertelfinal-Match gegen den Kroaten Borna Coric (frühestens 19.15 Uhr im LIVETICKER) und möchte unbedingt das Halbfinalticket lösen. Es wäre das erste Semifinale eines Grand Slams in seiner Karriere.

Im direkten Vergleich gegen Coric liegt Zverev allerdings 1:3 zurück. Die letzte Begegnung der beiden Kontrahenten entschied der Kroate in zwei Sätzen für sich.

Bei den Frauen versucht die Bezwingerin von Angelique Kerber ihre Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Jennifer Brady aus den USA bekommt es mit der Kasachin Yulia Putintseva zu tun.

Außerdem bestreitet Naomi Osaka, die Nummer 4 der Weltrangliste, in der Nacht zum Mittwoch ihr Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers (ab 1 Uhr im LIVETICKER).

Die Spiele der US Open am Dienstag:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr MESZ):

Jennifer Brady (USA/Nr. 28) – Yulia Putintseva (Kasachstan/Nr. 23)

Borna Coric (Kroatien/Nr. 27) - Alexander Zverev (Nr. 5)

1 Uhr: Naomi Osaka (Japan/Nr. 4) - Shelby Rogers (USA)

Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 20) - Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 12)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de