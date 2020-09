Es wird ernst für Alexander Zverev: Deutschlands bester Tennisprofi hat bei den US Open die große Chance, erstmals in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Gegner im Halbfinale ist am späten Abend der Spanier Pablo Carreno Busta, gegen den sich Zverev auf harten Widerstand und voraussichtlich auch auf ein langes Match einstellen muss. (Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020)

Zverev schreibt Geschichte

Im Viertelfinale hatte Zverev gegen Borna Coric (Kroatien) nach schwachem Beginn doch noch deutsche Tennis-Geschichte geschrieben und zog als erster Deutscher nach Boris Becker im Jahr 1995 in das Halbfinale der US Open ein - und das obwohl er mit seiner Leistung nicht hundertprozentig zufrieden war.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Ich glaube, dass ich noch ein paar Dinge verbessern kann. Und das gibt mit Selbstvertrauen", sagte Zverev.

Zverev: "Nun wird es interessant"

Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic im Viertelfinale gegen Carreno Busto und der Abwesenheit von Rafael Nadal und Roger Federer wird wird eine Serie auf jeden Fall enden. Vier Jahre lang beherrschten die großen Drei die vier Grand Slams.

"Es wird", hatte Zverev nach dem Rauswurf von Djokovic lapidar festgestellt, "einen neuen Grand-Slam-Champion geben. Nun wird es interessant."

Den nächsten Schritt zum Titel kann Zverev nun gegen Carreno Busta machen. (ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Gegen den Spanier hat Zverev bislang nur einmal gespielt: 2018 beim Masters-Turnier in Miami siegte er gegen die aktuelle Nummer 27 der Weltrangliste mit 7:6 (7:4), 6:2. Für den 29 Jahre alten Spanier, geboren in Gijon, ist es nach den US Open 2017 ebenfalls die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Halbfinale. Vor drei Jahren verlor er gegen Kevin Anderson (Südafrika). Randnotiz: Zu Carreno Bustas Vorbildern gehört Zverevs Coach David Ferrer.

Doppelfinale mit Siegemund

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Österreicher Dominic Thiem und Vorjahresfinalist Daniil Medwedew aus Russland gegenüber. (nicht vor 23.30 Uhr im LIVETICKER)

Bevor die Herren die beiden Finalisten ermitteln, ist bereits Laura Siegemund gefordert. Die Deutsche trifft im Doppelfinale der Frauen mit Vera Zvonoreva (Russland) auf Nicole Melichar (USA) und Yifan Xu (China).

Die Spiele der US Open am Freitag:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr MESZ):

Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Deutschland/Russland) - Nicole Melichar/Yifan Xu (USA/China)

22 Uhr MESZ:

Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 20) - Alexander Zverev (Deutschland/Nr. 5)

Daniil Medvedev (Russland/Nr. 3) - Dominic Thiem (Österreich/Nr. 2)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player, DAZN

Ticker: SPORT1.de