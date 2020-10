Der sensationelle Lauf von Daniel Altmaier bei den French Open ist gestoppt. Der 22-Jährige aus Kempen verpasste beim 2:6, 5:7, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta die nächste faustdicke Überraschung und schied im Achtelfinale aus. Statt Altmaier trifft nun Carreno Busta auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020)

Altmaier hatte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenachten Matteo Berrettini aus Italien in der dritten Runde für eine Sensation gesorgt, gegen Carreno Busta kam er deutlich schlechter in die Partie.

Der Spanier diktierte die Ballwechsel im ersten Satz, Altmaier musste viel laufen und seine Taktik justieren.

Carreno Busta eine Nummer zu groß für Altmaier

Der Weltranglisten-186. war dann im zweiten Durchgang deutlich besser drin und stellte seinen Gegner vor Aufgaben. Er führte 5:2, zahlte dann Lehrgeld.

Carreno Busta hatte körperliche Probleme, aber Altmaier fand an diesem Abend kein Mittel gegen den Spanier.

Pütz scheitert im Doppel

Auch für Tim Pütz ist Roland Garros beendet. Der Frankfurter hat den Halbfinaleinzug im Doppelwettbewerb denkbar knapp verpasst.

Der 32 Jahre alte frühere Davis-Cup-Spieler unterlag mit seinem dänischen Partner Frederik Nielsen am späten Montagabend bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris dem topgesetzten Doppel Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien 7:6 (12:10), 4:6, 6:7 (7:9).

Die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies kämpfen am Dienstag ebenfalls um den Einzug in die Vorschlussrunde. Ihre Gegner sind die an 13 gesetzten Briten Jamie Murray/Neal Skupski.