Mit diesem Auftritt nach seinem Aus bei den French Open sorgte Alexander Zverev für eine Menge Irritation.

"Ich bin komplett krank, kann kaum atmen und hatte 38 Grad Fieber", sagte der beste deutsche Tennisspieler bei der virtuellen Pressekonferenz nach dem verlorenen Achtelfinal-Match gegen Jannik Sinner.

Zverev hustete immer wieder hinter seiner Maske. Ein Anblick, der in Zeiten der Corona-Pandemie Fragen aufwarf - zumal Zverev sich zwar recht sicher gab, nicht an einer Covid-Infektion zu leiden, aber doch keine definitive Antwort geben konnte.

Brisant außerdem: Zverev hat mit seinem Verhalten offensichtlich gegen die gelten Turnier-Regeln verstoßen.

Zverev hätte Ärzte informieren müssen

"Unser Ärzteteam muss informiert werden", zitiert die New York Times aus einer offiziellen Handreichung der French-Open-Veranstalter an die Spielerinnen und Spieler, bei dem es auch um den Umgang mit Krankheits-Symptomen geht. Es ist die Antwort auf die Frage, was zu tun ist, wenn man sich "nicht gut fühlt". Zverev hat das nicht getan, wie aus einem Statement des französischen Tennisverbands explizit hervorgeht: "Er hat die Ärzte vor dem Match nicht konsultiert."

Das Protokoll hätte eigentlich vorgesehen, dass Zverev sich hätte testen lassen müssen. Bis ein Ergebnis vorgelegen hätte, wären eigentlich folgende Schritte vorgesehen gewesen: "Der Verdachtsfall wird aus dem Stadion ausgeschlossen und ist angehalten, sich selbst zu isolieren."

Gemäß den Turnierregeln muss sich jeder Spieler auch ohne Symptome mindestens alle fünf Tage einem Corona-Test unterziehen, bei Zverev waren bislang alle negativ - sein letzter regulärer wurde am 29. September durchgeführt. Ein weiterer hat sich wegen seines Ausscheidens wohl erübrigt.

Auskunft über seinen schlechten Zustand zu geben, hielt Zverev dennoch nicht für nötig: "Ich denke eher, dass es das Wetter hier ist. Ich habe nicht die richtigen Symptome von Corona. Ich hoffe wirklich, dass es das nicht ist."

"Das ist geheim, das soll keiner wissen"

Zverevs älterer Bruder Mischa hatte schon nach der Übertragung des Spiels bei Eurosport ausgeplaudert, dass Alexander ihm anvertraut hatte, eine Erkältung erlitten zu haben. Nach seiner Darstellung war das "schon vor dem Match gegen Cecchinato der Fall" - am Freitag (2. Oktober) also.

"Ich hab gefragt: 'Ist das offiziell?' Er hat gesagt: 'Nein, nein, das ist geheim. Das soll keiner wissen'", erzählte Mischa Zverev freimütig.

Nicht der erste Ärger im Zusammenhang mit Corona

Zverevs Umgang mit dem Corona-Thema sorgt nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen: Seine Teilnahme an der berüchtigten Adria Tour von Novak Djokovic sorgte im Sommer ebenso für Kritik wie sein maskenloser Besuch bei einer Party in Monaco, kurz nachdem er für den Adria-Ärger um Entschuldigung gebeten hatte.

Zverev war seine mangelnde Frische zu Matchbeginn anzumerken, schnell suchte er auch den Kontakt zu den Medizinern und erhielt ein Nasenspray. "Bei jedem langen Ballwechsel habe ich ein Brennen in der Brust gespürt", sagte Zverev, der sich laut eigenen Angaben bei seinem Physio Hugo Gravil angesteckt haben könnte, der ebenfalls krank war.

"Vielleicht hätte ich nicht spielen sollen", sagte Zverev: "Aber ich habe irgendwie auf einen Dreisatzsieg gehofft."

Noch während des Turniers hatte Zverev selbst Kritik an der Organisation des Turniers in Bezug auf die Hygiene-Regeln kritisiert: "Das Hotel ist keine wirkliche Bubble", sagte er und wunderte sich, dass im Zimmer neben ihm Touristen sein durften. Diese würden "jeden Tag mit einem Souvenir vom Eiffelturm zurückkehren".

