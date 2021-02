Novak Djokovic hat eines seiner größten Ziele schon vor dem Halbfinale bei den Australian Open erreicht - und dafür musste der Serbe nicht einmal den Tenniscourt betreten (SERVICE: Der Turnierkalender im Tennis).

Durch die Viertelfinalniederlage seines Verfolgers Rafael Nadal (Spanien) bei den Australian Open bleibt Djokovic über den 8. März hinaus die Nummer eins der Weltrangliste. Er geht dann in seine 311. Woche als Nummer eins und überholt damit den derzeitigen Rekordhalter Roger Federer (Schweiz/310).

Djokovic (33) hatte die Führung im ATP-Ranking zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledonsieg übernommen. Seit dem 3. Februar 2020 steht der 17-malige Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze. Am Donnerstag (9.30 Uhr) trifft er im Halbfinale der Australian Open in Melbourne auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Noch zwei Siege fehlen Djokovic zum neunten Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Auch Nadal mit beeindruckender Marke

Nadal kann zwar bei der Gesamtzahl der Wochen als Nummer eins (209) nicht mit Djokovic mithalten. Dafür hält der Mallorquiner eine andere beeindruckende Bestmarke. Der 34-Jährige befindet sich im kommenden Ranking am Montag in seiner 805. Woche in den Top 10.

Dort wird er seit April 2005 geführt, kurz vor seinem ersten von inzwischen 13 Triumphen bei den French Open. Alter Rekordhalter war Jimmy Connors (USA) mit 789 Wochen nacheinander.