Nicht Sandplatzkönig Rafael Nadal, nicht der deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev: Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas bestreiten das Finale der French Open.

Djokovic hatte im Halbfinale das Unmögliche möglich gemacht, er hatte Topfavorit Rafael Nadal in dessen Pariser Reich gestürzt.

"Es war definitiv mein bestes Match, das ich jemals in Paris gespielt habe, und eines der besten drei meiner gesamten Karriere", sagte Djokovic: "Es war eine dieser Nächte, die man nicht vergisst. Gegen ihn hier zu gewinnen ist, als ob man den Mount Everest besteigt."

Djokovic triumphiert - auch im Finale gegen Tsitsipas?

Der prestigereiche Triumph über den spanischen Dauerrivalen brachte ihm in einem atemberaubenden Match fast nebenbei auch noch das Ticket fürs Finale gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntag ein. Der Grieche hatte die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in fünf Sätzen ausgeschaltet.

"Der dritte Satz war für die Ewigkeit", schrieb die New York Times - allein der Durchgang dauert 92 Minuten. "Besser kann man Sandplatztennis nicht spielen. Es ist perfekt", twitterte Andy Murray, selbst dreimaliger Grand-Slam-Sieger, bei Twitter. Ob Tsitsipas dem "Djoker" ein ähnlich großes Match liefern kann? Abwarten.

Dass der Grieche zu Großtaten in der Lage ist bewies er zuletzt gegen Zverev, als das Ruder im Fünf-Satz-Krimi auf beeindruckende Manier wieder an sich riss.

Verkürzt Djokovic Rückstand auf Federer und Nadal?

Djokovic hat nun schon am Sonntag die Gelegenheit, mit seinem 19. Grand-Slam-Triumph auf die Rekordchampions Roger Federer (Schweiz) und Nadal (beide 20 Titel) zu verkürzen. Unterdessen wartet der Hamburger Zverev weiter ungeduldig auf seine erste Trophäe bei einem Majorturnier - die nächste Chance besteht in Wimbledon ab dem 28. Juni.

Es fiel Zverev schwer, die 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6-Niederlage auf der roten Asche von Paris gegen Tsitsipas zu akzeptieren. "Ich hatte während dieses Turniers, während der ganzen Sandplatzsaison, das Gefühl, dass ich gut genug gespielt habe, um weit zu kommen", sagte Zverev.

Der Halbfinaleinzug machte ihn dabei nicht mehr glücklich. Er wollte um den Titel kämpfen - doch das machen nun Tsitsipas und Djokovic.

Alles Wichtige zum Finale der French Open

Sonntag, 13. Juni (Finale)

Court Philippe Chatrier - ab 15 Uhr:

Djokovic - Tsitsipa

Was war neu bei den French Open?

Die Einführung der Nightsessions ist eine wesentliche Neuerung der 120. French Open, die bis 13. Juni ausgetragen werden. Zehn Matches begannen auf dem Court Philippe Chatrier um 21 Uhr. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre in Frankreich (bis 8. Juni, ab 21 Uhr) durfte erst die letzte Nightsession am 9. Juni vor 5000 Zuschauern gespielt werden (20 Uhr).

