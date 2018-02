Angelique Kerber hat sich beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Dubai erneut stark präsentiert und ist ohne größere Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Deutschlands Nummer eins besiegte die italienische Qualifikantin Sara Errani 6:4, 6:2.

In der Runde der letzten Acht trifft die Weltranglistenneunte auf Karolina Pliskova. Die Tschechin ist in Dubai an Position drei gesetzt. Beim mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Dubai war Kerbers bestes Ergebnis bislang das Halbfinale im vergangenen Jahr.

Witthöft und Lisicki ausgeschieden

Sabine Lisicki und Carina Witthöft sind beim WTA-Turnier in Budapest ausgeschieden. Lisicki unterlag im Achtelfinale der Slowakin Viktoria Kuzmova 2:6, 4:6. Zum Auftakt hatte die 28-Jährige 0:6, 6:4, 6:2 gegen die Französin Pauline Parmentier gewonnen. Bereits nach dem ersten Spiel Schluss war bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Turnier für Witthöft. Die 23-Jährige verlor gegen die slowakische Qualifikantin Jana Cepelova mit 2:6, 2:6.