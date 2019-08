Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in New York das Achtelfinale erreicht. Die 31-Jährige gewann bei der Generalprobe für die US Open ab der kommenden Woche ihr Auftaktmatch gegen die Chinesin Zhang Shuai 6:3, 6:4.

Petkovic, die zuvor zwei Erstrunden-Niederlagen in Folge kassiert hatte und bei den folgenden Turnieren in Toronto und Cincinnati schon in der Qualifikation gescheitert war, trifft beim Turnier in der Bronx in der Runde der besten 16 entweder auf die Italienerin Camila Giorgi oder die Russin Margarita Gasparijan.

Neben der früheren Top-10-Spielerin steht von den deutschen Damen lediglich noch Laura Siegemund im Hauptfeld. Die Metzingerin bestreitet am Montagabend ihr Erstrundenmatch gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu.